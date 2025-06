Venemaa meedias on Ukraina droonirünnakuid lennuväljadele väga napilt kajastatud. Sisuliselt kestab meediavaikus. Sündmust ei kommenteeri ka ametnikud ega ametkonnad. Selline olukord viitab, et Venemaa juhid ning ametnikud ei ole veel suutnud välja töötada vastusamme. Tõenäoliselt on veniv paus tingitud ka sellest, et Venemaa president ei ole suutnud otsustada, milliseid korrektiive riigi valitsemises peab ta tegema. Aga personalivahetused kindlasti järgnevad.