URMAS REINSALU Miks ei taha valitsus astuda ausat sammu, mis jätaks ära käibemaksutõusu?

Valitsus on tõstnud makse selle aasta mõjuga inimestele ja ettevõtetele üle miljardi. Nad lohutavad, et ka valitsus on solidaarne ja vähendab valitsemiskulusid. Kristen Michal räägib 132 miljonist. See on vale. Sõnad ja teod ei lähe kuidagi kokku.