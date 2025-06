Praegu on Putin veendunud, et tema armeel on asjad Ukraina rindel korras. Ta arvab, et võidab Ukrainat kurnamissõjaga. Putinil on plaanis 2025. aasta jooksul täiendada oma relvajõudusid ligi 343 000 värvatud lepingulise võitlejaga. Selline arv uusi sõdureid võimaldab Venemaal säilitada praegust lahingutegevuse intensiivsust, isegi arvestades suurte elavjõu kaotustega Ukraina rindel.