ERKKI BAHOVSKI USA kaitseminister sai Kaja Kallaselt külma vett krae vahele

Hegsethi kõne põhisõnumeid oli lausa mitu: et Aasia võiks eeskujuks võtta Euroopa, mille riigid suurendavad oma kaitsekulutusi viie protsendini sisemajanduse kogutoodangust (SKT), ning et USA on jätkuvalt valmis kaitsma Taiwani Hiina rünnaku eest.