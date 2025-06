1. juunil 2025 korraldas Ukraina julgeolekuteenistus SBU rünnaku Venemaa kaugpommitajatele. Tabamusi said nii pommitajad, kui luurelennuk A-50, milliseid on Ukrainal õnnestunud samuti sõja jooksu mitu tükki hävitada.

Juba on antud hinnanguid, et Ukraina rünnak võib kutsuda esile muutusi selles sõjas ning sõjaajaloos üldse. Ilmselt see tõesti nii on, aga meenutagem, et rünnaku planeeris, valmistas ette ja viis läbi tsiviilteenistus SBU, mille Eesti vasteks on KAPO.