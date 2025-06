DMITRIY FADIN Tumedates toonides lastekaitsepäevast

Kahjuks on Eestis viimastel aastatel tehtud mitmeid otsuseid, mis näitavad vastupidist suunda. 2024. aastal jõustunud peretoetuste kärped, eeskätt suurperede toetuste vähendamine, on oluliselt halvendanud paljude perede toimetulekut. Näiteks vähenes toetus kolme või enama lapsega peredele üle 200 euro kuus. Paljude leibkondade jaoks tähendab see kokkuhoidu toidu arvelt, lapse huvitegevuse katkestamist või vajadust loobuda last toetamast õppimises või ravis.

Need kärped ei ole pelgalt rahaline küsimus. Tegemist on väärtusküsimusega. Kui riik vähendab lastega peredele mõeldud toetusi majandusliku surve all, annab see märku, et investeeringu asemel tulevikku valitakse kokkuhoid tänases päevas. Samas tunnistavad paljud asjatundjad, sealhulgas lastekaitsetöötajad, psühholoogid ja haridustöötajad, et sellised otsused süvendavad ebavõrdsust ning pikendavad vaesuse põlvkondlikku ringi.