JAAK VALGE Ootamatud paralleelid nõukogude välisluure ja praeguste välistudengite vahel

Nõukogude välisluure mehed pidid reeglite kohaselt oskama või vähemalt õppima asukohamaa keelt. Feditškin eesti keelt ei osanud, ega tahtnud ka õppida, vaid kirjutas oma ülemusele, kelle krüptonüümiks oli Viktor, et Eestis on töötingimused keerulised ja tööd on üldse ülepea palju. Pealegi, nagu ta kinnitas, on «niikuinii meie organites palju inimesi, kes seda keelt oskavad», tema aga, Feditškin, on õppinud inglise keelt. Pärast mitmete ülisalajaste kirjade vahetamist Moskvas Lubjanka väljakul asuva peakorteriga saigi Feditškin oma tahtmise – eesti keelt pole vaja, aga jätkaku inglise keelega. Maailm on ju globaalne, eriti selle töö meestele!