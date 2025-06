TOOMAS ALATALU Välismaiste valijate roll Moldovas ja Rumeenias: mida on Eestil õppida?

USA presidendi Donald Trumpi eestvedamisel on viimastel kuudel suurvõimude otsuste tegemise koht küll läinud Lähis-Itta, ent kuniks jätkub Venemaa agressioon Ukrainas, jääb meie peamureks ikkagi mainitud riikide ribal toimuv. Ka on olulised siinsed poliitilised protsessid. Sedapuhku on ala suurem kui 1939. a., sest Putini detsembris 2021 esitatud ultimaatum pidas silmas tervelt 14 Ida-ja Kagu-Euroopa riiki.