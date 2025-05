«Kui keegi ütleb, et ühe kümnendiku suurune temperatuuritõus või kui (ÜRO peasekratär António – HS) Guterres ütleb, et poolekraadine muutus on meie liigi lõpp, see on eksistentsiaalne oht, siis peaks inimesed küsima – mida paganat nad räägivad?» küsib dr Richard Lindzen.