URVE METS Nii IT kui ka inseneri erialadel on tuleviku tööturul kindel koht

Eesti tööjõu ja oskuste prognoosisüsteem OSKA on aastaid toonitanud, et Eesti vajab senisest enam tehnoloogiaalaste oskustega inimesi. Eriti terav puudus on üle kogu majanduse inseneridest – just neist, kes suudavad luua ka välisturgudel hästi müüvaid innovaatilisi tooteid ja teenuseid, olgu nendeks nutikad hooned, isejuhtivad sõidukid või uuenduslikud tootmisseadmed.

Hea meel on näha, et soov tehnikaalasid õppida on suurenemas. Kui veel hiljaaegu olid IT ja äri erialad sisseastujate eelistatuim valik, siis nüüd on ka tehnika, tootmise ja ehituse erialadele vastuvõtuarvud kasvutrendis.