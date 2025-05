MAIA-TRIIN KANARBIK Miks vajab laste vaktsineerimine täna rohkem selgitamist kui varem?

Täna on aga hakanud vanemate usaldus murenema, sest ekspertide soovitused peavad konkureerima sotsiaalmeedias levivate müütide, kahtluste ja arvamustega. Teame, et usaldus ei kao üleöö. Selle taga on sageli pettumus, segadus ja hirm, mida süvendasid pandeemia ajal tehtud kiired ja kohati ebaselged otsused.