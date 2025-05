Kuna Venemaa jaoks on visuaalne koreograafia antud kohtumise puhul oluline, võib arvata, et oma positsiooni hoitakse lõpuni. Nad lähtuvad arvestusest, et USA jaoks on lõpuks kohtumise toimumise fakt kõige olulisem ning seepärast on Venemaal avar mänguruum positsioonide võtmiseks ning mõjutustegevuse arendamiseks.