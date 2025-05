Alates kolmapäevast on saanud Tallinnas väisata järjekordset kirjandusfestivali HeadRead, mis kestab veel pühapäevani. Aastast 2009 alati maikuus peetav festival toob Eestisse mainekaid nimesid üle maailma. Nende seas on käinud siin autogramme jagamas Kanada kirjanik Margaret Atwood (2015) ja sel korral saab kohtuda näiteks meie aja enim tõlgitud Soome-Eesti kirjaniku Sofi Oksaneniga. Ürituse rahvusvahelise tähelennu eest hoolitses eriti kirjastaja ja tõlkija Krista Kaer, kes on üks festivali kauaaegsetest korraldajatest.