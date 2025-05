JUHTKIRI Jääme Leedule alla

Postimees on meie majanduse vindumise põhjustest korduvalt kirjutanud. Valitsuse maksupoliitika on meie majanduse jahtumist soodustanud. Seda tähelepanekut kinnitab asjaolu, et samuti majanduslangust kogenud Läti ja Leedu majandused on käesoleva aasta esimeses kvartalis näidanud mõõdukat kasvu [täiendus: reedel tuli uudis, et ka Läti statistikaameti andmeil on sealne majandus on esimeses kvartalis langenud 0,3%] ning aastaks ennustatakse nende majanduskasvuks vastavalt 1,9–2,6 ja 2,9–3,1 protsenti. Torkab silma, et eriti Leedu on teinud meiega võrreldes paremaid valikuid. Meie majanduslangust pole võimalik enam põhjendada Ukraina sõjaga ja meie geograafilise asukohaga: Leedu on selles mõttes meiega samas olukorras.