Vaidlus ise oli näiliselt tehniline: kohus leidis, et arendajate ära kuulamine ei olnud piisav ja vallavolikogu otsused olid põhjendamata. Ent lahendi tähendus on sügavam – see puudutab kohaliku omavalitsuse tuumikpädevust, nimelt õigust öelda ei. Kui see ei kehtib vaid juhul, kui see on põhjalikult, dokumenteeritult ja ka vaidlustamiskindlalt põhjendatud, siis tuleb küsida, kas keeldumisõigus on sisuliselt alles?