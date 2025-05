Natalia Radzina: ​Tuleb leida enesekindlus, et rünnata rakettidega Moskvat

Kui 2020. aasta augustis tulid inimesed Minskis järjekordsete võltsitud valimiste järel väga suurel hulgal tänavatele, oli see paljudele üllatav. Üle Valgevene protestis korraga miljon inimest.

Seda me teame päris hästi.

Ma ei arva, et te väga hästi teate – mõtlen läänt tervikuna. Rääkisime juba 2017–2019, et 2020. aastal tuleb Valgevenes revolutsioon. Seda ei tahtnud keegi kuulda ega uskunud, ja see oli suur viga. Mind hämmastas lääne poliitikute ükskõiksus, kui nad ütlesid, et jätke, te ei vaja mingit revolutsiooni, sest siis tuleb Putin. Ennekõike oli see ükskõiksus valgevene rahva suhtes.

Tahan just küsida rahva kohta: osa on riigist põgenenud, osa on vangis ja osa teeb režiimiga koostööd. Kuidas saab sedasi lõhestunud rahvas väljendada oma tahet, isegi kui selleks tekib võimalus?

Ma ei arva, et rahvas on lõhestunud. Jah, umbes pool miljonit inimest oli sunnitud 2020. aasta sündmuste järel Valgevenest lahkuma. See aga ei tähenda, et Lukašenkal oleks mingisugunegi populaarsus nende silmis, kes jäid. Teda ju tegelikult ei valitud 2020. aastal, ta kaotas. Ja uskuge mind, selle möödunud viie aasta jooksul pole mingit armastust diktaatori vastu tekkinud. Neid aastaid iseloomustavad jõhkrad repressioonid – vanglates võib olla kuni 10 000 inimest.