Eesti haiglate erakorralise meditsiini osakonnad – eriti Tallinna ja Tartu omad – ägavad ülekoormuse all. EMOsse kogunevad inimesed, kes ei tohiks seal olla: patsiendid, kelle seisund pole eluohtlik, kuid kes on valmis ootama tunde, et pääseda arsti vastuvõtule. Aastatepikkune probleem, mis nõuab süsteemset ja laiahaardelist lähenemist, on nüüd leidnud ministrilt lihtsa lahenduse: tööajal peaks EMOsse pääsema ainult perearsti saatekirjaga. Paraku pole saladus, et kontakti perearstiga pole teps mitte lihtne ja kiire saavutada.