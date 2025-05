EESTI TEADLASED Eesti vajab elukaareüleseid pikaajalisi terviseuuringuid

Veebruaris avaldatud Maailma Terviseorganisatsiooni raporti järgi on Euroopas üks viiest noorest kimpus vaimse tervisega, iga kaheksas kooliõpilane on rasvunud ning elukaare teisel poolel on tõusutrendis südameveresoonkonna haigused, kasvajad ja dementsus.