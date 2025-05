REEDIK MÄGI Rohkem makse tervishoius oleks meie vananevas rahvastikus isegi kasulik

Me elame kauem, aga mitte tervemini ja pikemas perspektiivis ei suuda tervishoiusüsteem sellega sammu pidada. Iga uus aasta lisab sellele rohkem koormust, aga vähem käsi, kes seda kanda jaksaks.

Prognooside kohaselt ei muutu Eesti rahvaarv lähemas tulevikus kuigi drastiliselt. statistikaameti andmetel elab Eestis hetkel 1,37 miljonit inimest ning põhiprognoosi kohaselt 2050. aastaks on see arv kahanenud 1,32 miljonini. Oluliselt suuremaks muutuseks on aga elanikkonna vananemine: tööealiste (20–64) inimeste hulk väheneb kolm protsenti ning vanemaealiste inimeste hulk kasvab kuue protsendi võrra.