HANDO SUTTER Kas Eesti riigikaitse toode on parem kui selle turundus?

Swedbanki peaökonomist Nerijus Mačiulis jagas tänavu Tööandjate majanduskonverentsil «Tuulelohe lend» mõtet, et «Eestil läheb praegu sellepärast kehvemini, et te olete nii kurvad.» Ta oli Eesti väljavaadete osas optimistlikum, kui saalis küsitletud siinsed ettevõtjad ja tööandjad. Kui aasta tagasi hindas majanduslanguse põhja läbituks 63 protsenti, siis tänavu 48 protsenti vastanutest. Pessimism ja ebakindlus on süvenenud.