JÜRI TOOMEPUU Putini armee ja majandus on verest tühjaks jooksmas

Vladimir Putin loeb Donald Trumpi vastuolulisi sõnumeid nagu vanakooli diplomaat kodeeritud telegramme – valikuliselt ja omaks kasuks tõlgendades. Ta loodab ikka veel, et Valge Maja uks võib avaneda just talle sobival hetkel. Kuid 2025. aasta suvi ei ole lihtsalt kuum – see on Euroopa geopoliitilise vastupidavuse test, mille tulemused jäävad ajaloo püsikirja, kirjutab endine poliitik ja sõjaväelane​ Jüri Toomepuu.