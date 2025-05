Venemaa jaoks on vajalik igal võimalusel vältida visuaalset situatsiooni, kus positsioone vahetatakse USA kaudu. Lisaks ei soovi Venemaa ka memorandumi ilmumist meedias enne läbirääkimisi, kuna see seoks delegatsiooni käed ja vähendaks võimalusi tulemusi saavutada. Võib eeldada, Venemaa loogika järgi korratakse memorandumiga sisuliselt ultimaatumit. Samas võib ka arvata, et memorandumis on võrreldes eelmise Istanbuli kohtumisega nõudmisi veidi vähem. Siiski on see hetkel spekulatsioon ning tuleb kohtumise tulemused ära oodata.