AK KIRJANDUSKOOL Üksildase rändaja äng ja lootus

See oli tema üheteistkümnes romaan, kirjutatud aastatel 1982–1983. Temaatiliselt kõlab romaan kokku 1982. aastal ilmunud romaaniga «Karukell, kurvameelsuse rohi». Ajastud on küll erinevad, «Üksi rändan» olustik hõlmab aastaid 1952–1953, «Karukell» seitsmekümnendaid. Kuid absurdi, silmakirjalikkust, riigivargust, inimsuhete võõrandumist kujutatakse mõlemas teoses. Mõlemat käsikirja rappis nõukogude tsensuur kõvasti, mistõttu hilisemates, juba vabas Eestis ilmunud kordustrükkides on autor taastanud kärped ja tsensuuri moonutused.