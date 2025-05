Viimastel nädalatel on peaaegu igapäevaseks muutunud sõnavõtud meie tervishoiukorraldusest. See on märk sellest, et midagi pole nii, nagu ootavad patsiendid ja meedikud. Räägitakse ju sellest, mis kriibib või tekitab mõtteid, mida oleks vaja muuta, kirjutab Tõstamaa tervisekeskuse perearst Madis Veskimägi (SDE).