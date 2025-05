RAINER SAKS Venemaa katse Trumpi trollida ja ähvardada andis kiirelt tagasilöögi

Venemaa välisminister teatas, et Ukraina ja Venemaa läbirääkimiste järgmine voor toimub lähemas tulevikus. Hiljem teatas Venemaa presidendi eriesindaja Medinski, et Ukrainale on ettepanek uue kohtumise koha ja aja kohta juba edastatud. Ja mõni hetk hiljem teatas omakorda välisminister, et Venemaa on teinud ettepanku Ukrainale järgmiseks kohtumiseks 2. juunil Istanbulis. Venemaa otsustas seega ikkagi USA presidenti rahustada, aga hoida endist joont ja jätta mulje, justkui oleks läbirääkimiste protsessi initsiatiiv täielikult nende käes.