Eesti seisab silmitsi süveneva demograafilise kriisiga. Rahvastiku kahanemine, mille tulemusel prognoositakse 2080. aastaks elanikkonna vähenemist 1,2 miljonini, ei ole pelgalt statistiline muutus. Tegemist on pikaajalise ja süsteemse ohuga, millel on ulatuslik mõju riigi majandusele, avalikule sektorile ja sotsiaalsele sidususele. Rahvastik vananeb, tööealine elanikkond väheneb ja kasvab ülalpeetavate hulk. Eesti pensionisüsteem ei suuda juba praegu tagada väärikat vananemist, seega on selge, et ilma strateegiliste muudatusteta seisame silmitsi äärmiselt tõsise ja kõiki puudutava probleemiga.