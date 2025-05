Erkki Koort Veidrus, vajadus või süvariik meie tänavatel?

Kas olete vaadanud viimasel ajal filme, kus politsei või eriteenistus jälitab kurjategijat kaamerapiltidest infot kogudes? Kas olete märganud, et kaamerate ette ei jää ainult kurjategijate autod või näod? Alati on kaamerate vaateväljas kõva sebimine ning tavaliselt suurendatakse viimaks kinolinale just kurjategija nägu. Tõsi, filmides on taustal statistid, kes on ise filmi kippunud, ja neid privaatsuse riive ei puuduta.