Lubadus targemast poliitikast

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas on kiitnud koalitsioonilepet kui eksperte kaasavat ja pika vaatega dokumenti ning rõhutab spetsialistide rolli poliitikas. «Poliitik ei ole kõige targem inimene maailmas – Eesti 200 tuli poliitikasse ka selleks, et tuua valdkonda oma ala spetsialiste. See tagab, et valitsuse otsused on põhjalikud, analüüsitud ja usaldusväärsed,» sõnas Kallas.