MARTIN HALLIK Uus ebamugav jäätmete plaan – kuidas ametnikud küll selliseid prohmakaid teevad?

Jäätmereformi eelnõu on jõudnud riigikogusse. See puudutab tulevikus igat inimest. Reformi eesmärkideks on suurendada käitlusesse suunatavate sorteeritud olmejäätmete hulka, et täita Euroopa Liidu käitlusse suunamise eesmärke, edendada selle käigus ringmajandust, luua jäätmekäitlusturul uusi käitlusvõimekusi ja suurendada konkurentsi. Selle käigus peaksid omavalitsused tegema tihedat koostööd. Eesmärgid on kenad, aga hea kavatsuse juures on jäänud tähelepanuta asjaolud, milleta see reform ei pruugi õnnestuda, kirjutab ringmajanduse ekspert Martin Hallik (Isamaa).