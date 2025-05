Kaspar Näf Milliseks muutub kirikuriik Leo XIV juhtimise all?

Mai alguses ennustasin neil veergudel, et kardinal-piiskop Fernando Filoni saab uueks paavstiks. Teadaolevalt panin mööda, kuigi isegi just pärast seda, kui olin oma vale-ennatliku loo toimetusele ära saatnud, kirjutati ka Itaalia lehtedes, et Filoni nimi olevat hakanud Vatikani müüridest väljapoole ringlema. Siiski ei olnud mu möödapanek nii kardinaalne. Minu lähtekoht ja esimene punkt oli see, et konklaavis valitakse paavst seekord Itaaliast. See on vist ainukene fakt, mis ei läinud täide, näidates, et itaallaste sõna Vatikanis ei pea enam kuulda võtma, või Filoni on ise paavstiks saamisest ära öelnud. Ent teised ennustused, et paavst valitakse Rooma kuuria kardinalide ringist ja keegi Bologna peapiiskop, Jeruusalemma patriarh või hoopis piiskop Aafrikast või Aasiast ei tule kõne alla, vastas tõele.