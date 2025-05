Tihti on tunne, et kogu maailma info hakkab jõudma käeulatusse.

Mäletan sama tunnet 1994. aastal, kui esimest korda arvutiga internetti sain ja veel väheseid kodulehti üles otsisin. Praeguseks on sõber internet saanud endale tehisintellektina venna, mis suudab ja vahel veel ei suuda kokku tuua sinu jaoks avastamata tarkusi. Kui siia lisada veel juurde ajuliides, siis millised on saabuvad võimalused ja ohud? Kui palju me oleme mõelnud, kellele need tehnoloogiad kuuluma hakkavad, kellel on andmeid ja kui palju me seda tehnoloogiat üldse ise juhtida saame?