RAINER SAKS Ukraina tõstab panuseid – Zelenskõi teatas iseseisva raketiprogrammi kiirendamisest

Seni on põhjust kahelda, kas Ukraina lähiajal siiski suudab niipalju toimivaid rakette toota, et see hakkaks silmnähtavalt mõjutama Venemaa sõjapidamise võimet. Kuid pikemas perspektiivis võib korraliku ballistilise ja tiibraketi ehitamise võime saavutamine Ukrainas tühistada Venemaa nõudmised peatada relvatarned Ukrainale.

USA presidendi eriesindaja kindral Kellogg sai Ukraina memorandumi vaherahu kehtestamise tingimuste loeteluga. Venemaa ametnike teatel on nende memorandum valmimas lähipäevil. USA presidendi eriesindaja sõnul kavatsevad nad need kaks dokumenti kokku liita ja pakkuda välja ühiseks aruteluks uuel kohtumisel. Sõnades lihtsat plaani on kindlasti väga keeruline teostada. Lisaks on Venemaa viimasel läbirääkimistel osalenud ametnike kommunikatsioonist jäänud mulje, et Venemaa kavatseb memorandumit Ukrainaga otse arutada. President Trumpi sõnavõtte ei võeta Venemaal kindlasti muretult, kuid ei ole usutav, et Venemaa veel selles voorus on valmis jõudma mingile kompromissile tulevahetuse lõpetamise teemal.