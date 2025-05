Kalev Vilgats Ukraina ei saa Venemaa pilli järgi tantsida

Press service of the 65th Mechanized Brigade / HANDOUT

Mulle meeldib, et vähemalt keegi on astunud viivulises kirjasõnas vastu FBs levivatele kapitulantlikele postitustele, et sõda Ukrainas on kaotatud ja kõige parem oleks, kui Ukraina lepiks Venemaaga kokku Moskvale sobivatel tingimustel, kirjutab vabakutseline ajakirjanik Kalev Vilgats.