Mart Normet:

Sa avaldasid just elulooraamatu «Lastelastele». Mis riik see on, mille me oma lastelastele jätame?

Andrus Ansip:

Ma arvan, et jätame lastelastele parema riigi, kui on see, milles praegu elame.

Mart Normet:

See on parim algus meie jutuajamisele. Sinus kõneleb optimist.

Andrus Ansip:

Arvan küll, et olen pigem optimist kui pessimist, aga üldiselt olen tahtnud kogu aeg olla realist. Optimism on meie moraalne kohus, nagu on öeldud filosoof Karl Popper.

Mart Normet:

Aga hirmu ja teadmatuse foon ühiskonnas on praegu üsna kõrge.

Andrus Ansip:

On kõrge, ja põhjusega, aga kõik me teame, et muretseda on põhjust nende asjade pärast, mida sa suudad muuta. Aga kulutada oma energiat nende asjade peale, mida muuta ei suuda, ei ole just väga ratsionaalne.

Mart Normet:

Mida me siis praeguses olukorras ikkagi muuta saame?

Andrus Ansip:

Saame väga paljut muuta, päris nii ei ole, et kõik on kuidagi ette määratud. Iga inimese elu on suuresti tema enda kujundada ja üldine reegel on selline, et kui sa tahad midagi saada, siis pead selle nimel pingutama, õppima ja kõvasti tööd tegema.

Mart Normet:

Tulles alguse juurde veel tagasi… See riik, mille jätame lastelastele, on parem kui see, milles elame täna?

Andrus Ansip: