ERKKI BAHOVSKI ELi ja NATO liikmesus teeb meediastaariks

Võtkem kasvõi äsja Rumeenias presidendiks valitud Nicușor Daniel Dan. Tema nimi võis olla tuntud Rumeeniast väljaspool võibolla vaid mõnele tulihingelisele Rumeenia spetsialistile, aga vaevalt teadis teda Euroopa avalikkus nii nagu praegu. Põhjuseks teadagi see, et Danil õnnestus valimiste teises voorus lüüa venemeelset ja euroskeptilist George Simioni. Ja kui ta ka oleks kaotanud, oleks temast ja Simionist ikkagi palju räägitud.

Säärase võimendusefekti põhjuseks on asjaolu, et Euroopa sisepoliitika on ammu hälbinud euromeelsest konsensusest. Oma osa on siin meedial, kes näeb kohe konsensust kõigutavas poliitikas surmaohtu Euroopa Liidu ühtsusele.