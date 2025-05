RAINER SAKS Ukraina välisluure otsustas Lukašenkat trollida

Mäletatavasti on Valgevene juht lubanud, et peagi on need relvad püsivalt paigutatud Valgevene territooriumile ning Venemaal on neid infokampaaniaid kaudselt toetatud ka mõnede muudatustega seadusandluses. Ukraina välisluureamet otsustas Valgevene presidenti mingil põhjusel pisut trollida, kuigi Valgevene ei ole juba mitme kuu jooksul retoorikaga sekkunud Ukraina sündmustesse. Üldiselt on väga väike tõenäosus, et Venemaa praeguses olukorras paigutaks tuumarelva püsivalt Valgevene territooriumile. Õppuste käigus võidakse harjutada tuumarelva viimist Valgevenesse, kuid sedagi pigem ilma ehtsat tuumalõhkepead kasutamata.