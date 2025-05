JUHTKIRI Hullus tuleb peatada

Nüüd jääbki küsida, kas Venemaa kavatseb Ukraina kiirelt okupeerida ja kuidas. Ehk kas massiivne pommikampaania oli Vene pealetungi algus? Putin on teatanud, et Venemaal on plaan Ukraina vallutamiseks. Kuid näiteks on Rahvusvaheline Sõjauuringute Instituut (ISW) hinnanud veebruaris, et senise tempoga õnnestuks Venemaal vallutada okupeerimata Ukraina territoorium 83 aastaga… Järelikult on Moskval vaja mingisugust kiiret läbimurret.