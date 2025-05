Hiljuti allkirjastatud valitsuskoalitsiooni lepe aastateks 2025–2027 lubab ehitada Eestist innovatiivse, turvalise ja jõuka riigi. See on ilus visioon. Ent visioon ei täida kooliklassi õpetajaga, ei ravi eakat inimest arsti juures ega kindlusta peredele odavat elektrit. Sõnad on võimsad, kuid ilma vundamendita jookseb kaunis maja viltu, nendib riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Lauri Laats.