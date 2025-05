ADIK LEVIN Vähidiagnoosiga inimese kadalipp. Poliitikud, mõelge enne natuke!

Tervishoiuvaldkonda on meil pidevalt reformitud ja nüüd on kavatsus ühendada Tallinnas haiglaid. Aprillikuust tõusis visiiditasu neljakordseks! Alati, kui midagi reformitakse, esitan ma endale küsimuse, kui palju võidab sellest reformist patsient või kas seda reformi tehakse ainult selleks, et võidaks süsteem, aga mitte inimene, kelle heaks tervishoiusüsteem loodud on, kirjutab meditsiiniteaduste doktor Adik Levin.