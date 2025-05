«Nii häid aegu kui praegu, pole kunagi olnud,» lausub Andrus Ansip intervjuus Mart Normetile. «Minu meelest elame iga päev järjest paremas riigis. Võib-olla vahepeal on hälbeid, väikest lainetust – majanduses on buum ja sellele järgneb kriis jne –, aga keskmiselt läheb areng ikka ülesmäge. Võrreldes varasemate aegadega, on meil järjest parem elada.»​