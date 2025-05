OTT LUMI Allar Jõksi mitu elu – ainult ebaoriginaalsed ja kartlikud hoidku eemale

Raamat sisaldab õiguskantsler Allar Jõksi ettekandeid riigikogus, arvamuslugusid ja intervjuusid aastatel 2001–2008. Suure osa raamatust võtavad enda alla stenogrammid ja protokollid, mis kirjeldavad, kuidas ja miks täiendati Euroopa Liiduga liitumisel Eesti põhiseadust kaitseklausliga (põhiseaduse aluspõhimõtted). Toimetaja Toomas Mattson on teinud suurepärase töö, et arhiividest koguda kokku kõik allikad, mis aitavad mõista põhiseaduse muutmisega seonduvat. Põhiseaduse aluspõhimõtted on justkui terve mõistuse filter, mis aitab otsustada, kas mingi riiklik otsus/valik on rahvuslikes huvides.