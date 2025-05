RAINER SAKS Putini elu ohus? Venemaa üritab summutada Trumpi löödud häirekella

Venemaa ametivõimud teatasid eile, et Ukraina droonid lendasid Kurski piirkonnas samal ajal, kui sealt lahkus Venemaa president oma helikopteril. Sündmus toimus seega 20. mail, kuid info tehti avalikuks alles 25. mail. Ukraina allikad ei ole selle sündmuse kohta mitte mingeid vihjeid edastanud ning arvata võib, et pigem on tegemist infomanipulatsiooniga, kirjutab julgeolekuekspert​ Rainer Saks.