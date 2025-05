Mõtisklesin ka oma eelmises raamatus selle üle, et inimese elu alguspool on selles mõttes lihtsam, et rada on enamikul juhtudel ette antud: lasteaed, kool, ülikool, tööelu algus. Eks needki kulgevad ühel kergemalt ja teisel käänakuterohkemalt, aga siiski, siht on silme ees, suureks ja iseseisvaks saada ning oma elu elada. Raskemaks läheb sageli siis, kui peab hakkama ise sihte seadma ja valikuid tegema.