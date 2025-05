Kõik me teame, et selle aasta juulist tõuseb käibemaksu määr seniselt 22 protsendilt 24 protsendile. Lihtsamalt öeldes läheb kõik jälle veidi kallimaks. Tegemist on juba teise planeeritava käibemaksutõusuga viimase kahe aasta jooksul. Kuidas on see mõjutanud meie üldist inflatsiooni, küsib Bigbanki peaökonomist Raul Eamets.