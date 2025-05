JUHTKIRI Visioonita koalitsioonileping

Koalitsioonilepe on 74 lehekülge pikk, üsna tihedas kirjas dokument, mis on jaotatud 13 valdkonnaks, neist igaühe kohta on antud rida lubadusi, mille valitsus peaks ellu viima.

Konkreetsematel lubadustel on juures ka kvartali täpsusega kindel tähtaeg, millal see peaks täidetud saama. See lisab selgust.

«Uute riigieelarveliste kohustuste võtmisel lähtume vastutustundlikkuse põhimõttest, otsused langetame kaalutletult ning tugineme riigi eelarvelisele võimetele vastavalt,» seisab koalitsioonileppes. Silma torkab aga see, et rahast rääkimist koalitsioonilepe väldib. Mitte kuskil pole kirjas, kui palju miski maksma läheb.

Riigieelarve on Eestil niigi suures miinuses ja kulukaid lubadusi on koalitsioonilepingus palju. Koalitsioon lubab kaotada maksuküüru, muuta automaksu soodsamaks, tõsta kaitseväelaste, õpetajate ja kultuuritöötajate palkasid, endiselt indekseerida pensione, jätkata neljarealiste maanteede ehitamist Tallinn-Tartu ja Tallinn-Pärnu suunal.

Maksuküüru kaotamise kulu kohta on aastate eest tehtud arvutusi ja nende järgi ulatus see poole miljardi euro suurusjärku – päris täpset arvu ei tea ilmselt keegi. Kõigile inimestele hakkab taas kehtima ühetaoline 700-eurone tulumaksuvaba miinimum. Tulu- ja käibemaks jääb 24 protsendi tasemele, põhjenduseks on toodud riigikaitse.