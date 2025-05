JÜRI KOTŠINEV Putinil ei ole kiiret, sest kärsitu Trump võib talle kasulikuks osutuda

Moskva väidab, et on nõus tulevahetuse lõpetamisega Ukrainas tingimusel, et see viiks pikaajalise rahuni. Moskva väidab, et on nõus käsitlema tulevahetuse lõpetamist ühes blokis kestva rahulepingu sõlmimise küsimustega. Moskva väidab, et vaid selline rahuleping tagaks Euroopas kestva rahu. Samas esitab Moskva omapoolsed nõudmised, mis üheski punktis ei ole Ukrainale vastuvõetavad.