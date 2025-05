Varjatud teemaks

Viimase aja maksufestivali taustal on vähemalt üks maks, mille kehtestamise üle pole Eestis isegi mingit tõsiseltvõetavat diskussiooni tekkinud. Selleks on teemaks sõiduautodele. Kes vähegi on Euroopas autoreisil käinud, teab, kuidas juba alates Poolast tuleb tüütutes tolliputkades raha loovutama hakata. Siinsed otsustajad on tõenäoliselt üpris õigesti tajunud, et meil oleks sellise maksu kehtestamine erakordselt ebapopulaarne, nii et õnneks on ligipääs Eesti maanteevõrgule vähemalt tavakasutajale priiks jäänud.