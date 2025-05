URMAS REINSALU Valitsus taganeb automaksust selg ees

Kokku saame juba sadu lehekülgi pabereid, mis on varasemalt paraku osutunud kehvaks poliitikasuunaks või kus lubadused pole läinud tehtuga kokku. Sama stsenaarium kordub. Usalduskriis paraku kestab ning tänased juhid pole sellele sisulist lahendust võimelised pakkuma. Piisab vaid lugeda varasemaid dokumente koos pidulike lubadustega. Meenutan, et vaid kaks kuud tagasi tehtud koalitsioonileppe alustes lubati muuhulgas ametite kulusid ja koosseisu 20 protsenti vähendada. Vaid kahe kuuga on sellest taganetud ja uue leppe tekstis pole lubadusest sõnagi.