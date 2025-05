RAINER SAKS USA luure: Putinil on plaan Ukraina täielikuks alistamiseks

USA hinnangud ütlevad, et aeglane edenemine ei ole hetkel Venemaa juhtkonna jaoks oluline, kuna Ukraina loodetakse sundida alistuma tänu ressursside nappusele ja elanikkonna demoraliseerumisele. Ei ole kahtlust, et Venemaa töötab väga ulatuslikult meediaruumis, et kinnistada kuvand oma sõjalisest üleolekust ja piiramatutest ressurssidest. Kindlasti arvestatakse ka Ukraina toetajate ebajärjekindla tegutsemisega.

Ukraina ametnikud on viimastel päevadel avaldanud infot Istanbuli kõnelustel toimunu kohta. Kuigi Vene delegatsioonil sisuliselt puudusid volitused mistahes olulises küsimuses positsiooni muuta, on siiski tähelepanuväärne, et kategooriliselt keelduti arutamast tingimusteta tulevahetuse lõpetamisest. Põhjuseks ilmsesti asjaolu, et tegemist oli president Trumpi poolt avalikult seatud nõudmisega. Arvestades Vene poliitilise mõtlemise tavasid, on nende analüütikud tõenäoliselt veendunud, et tulevahetuse kiiret lõpetamist nõutakse USA poolt seepärast, et Ukraina armeele on seda kriitiliselt vaja võitlusvõime säilitamiseks.