PEETER ESPAK Eesti eutanaasiat taotlev usufanatism tuleb peatada

Eelmisel nädalal ilmus meie meedias kaks palju vastukaja saanud lugu, mis on aga hetkel kehtiva riigivõimu all toimuvat just kõige paremini iseloomustavateks näideteks sellest, kuidas asju kas teha või siis mitte teha moel, et tulemuseks on ikkagi katastroof, kirjutab orientalist ja usundiloolane Peeter Espak.